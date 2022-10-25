梁文音健身成功，連駝背的壞習慣也改正了。（陳俊吉攝）

梁文音飲食控制和健身雙管齊下，成功練出健美身材。（陳俊吉攝）

梁文音新專輯《好好對待她》誠實紀錄下自己的經歷與心聲。（陳俊吉攝）

梁文音健身有成，新造型也更加火辣。（陳俊吉攝）

梁文音暌違4年推出新專輯《好好對待她》，新造型性感大解放，令人驚豔！談到恢單後重新出發，她直言，很多人想看她是不是悲情、受盡風霜的樣子，「抱歉！我不是，我是有力量的。我可以把身體顧好，我還可以安慰身旁失戀的朋友，我覺得自己很屌耶！」被問到現在身旁是否有追求者？她也大方承認，「有，我希望跟他們從朋友開始相處」，未來想生小孩，但不一定需要結婚。

梁文音兩年前遭前夫背叛結束4年婚姻，她花了半年時間療傷，除了搬出桃園的家，跟室友在台北租屋而住，也積極運動健身，練出健美身材。她說，家裡清空了，完全沒有對方的東西，有全新的感覺，那段時間她在家寫歌、學畫畫、種植物抒發情緒，〈沒什麼好說的〉就是當下自己的心情，〈海嘯吧〉則是蔡旻佑去她家玩時一起寫的歌曲。

她每周運動至少5天，目前體脂僅16％，她說，4年前開始跑步，但覺得無聊，竟拿跑步機來曬衣服，後來上健身房在女教練帶領下才開始認真運動，疫情期間，她買了槓鈴、啞鈴、彈力帶、瑜珈球回家，還把女教練請到家裡教她，如今成果令她滿意，「腹肌跟手臂我都滿喜歡的，還有我以前會駝背，現在背會挺起來」，直呼「運動帶給我太多好處，心情也是」。

她為了早起運動，調整生活作息從夜貓子變成早鳥，她也嚴格控制飲食，晚上6點以後就不吃了，「我一天會吃60-70克蛋白質，像是鮭魚、腿排，也會喝高蛋白，晚上餓了就泡高蛋白奶昔加芝麻粉、蔓越粉、堅果。」僅在朋友聚會時享用美食，或偶爾跟室友吃零食解饞。

現在還想要談戀愛嗎？梁文音秒回：「會啊！這一點我完全沒有質疑」，而且她仍然是外貌協會，不過不像以前憑感覺了，「會怕！我會變得比較小心，也看對方的朋友圈、IＧ是不是一堆妹啊，我會去看這些細節，以前我都沒有在管的。」

她恢單後交了許多新朋友，最近甚至桃花朵朵開，「最近遇到的年紀都比我小，二十幾歲的都有」，她良性勸說對方「你還是叫我姊好了，不要追我啦」，被問是否可接受姊弟戀？她說，「4、5歲OＫ，不要差太多」。

她一直很喜歡小孩，之前跟前夫沒避孕但卻一直沒懷孕。未來她還是希望能夠生小孩，但未必需要再結婚，「會想要生，結婚我不確定，身份證現在空空的很爽！」至於35歲的她有沒有考慮凍卵嗎？她笑說「沒有耶，我應該還行吧！」