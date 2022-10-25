「AcQUA源少年」由選秀節目《原子少年》「水星」的隊長黃莑茗、李秉諭、林毓家、須弘道、盧佾暘共5位成員所組成，平均年齡年僅17歲，25日舉辦新歌〈水星座AcQUArius〉MV首映會、聽歌會，李秉諭、須弘道一看到新歌MV釋出在台上激動淚崩，感謝團員們、家人一路以來大力支持。

他們正努力打拼演藝工作，同時身兼學生身分，蠟燭兩頭燒，公司有下禁愛令？黃莑茗直言，沒有禁愛令，公司不會太過干涉團員私下的生活，現在都專注在作品上，5人昨異口同聲表示，目前單身中，黃莑茗更自虧已單身4年，一切正常交友，也希望能遇到適合對象，「不要影響到工作就好」。

同樣從《原子》出道的「天王星」成員何世華（小孩）之前因被爆出感情風波退團，李秉諭、林毓家與小孩因為跳舞相識有私交，李秉諭透露，私下有傳訊息關心小孩，「但因為事情跟我們沒有關係，所以就不方便發表任何立場評論」，林毓家則低調說：「我們不是當事人，不了解事情的經過，就保持中立」，現在會交友更謹慎？他們坦言，一直以來都算是滿謹慎。

他們近日釋出新歌MV，憶起當天拍攝長達20小時，狂跳40遍的完整舞蹈，李秉諭跳舞還跳到右肩受傷疼痛、脫臼，隔天馬上去醫院復健；黃莑茗提到之前在練舞過程，與林毓家因為溝通不良，爆發激烈的爭吵，讓在場其他團員一臉尷尬，趕緊催促2人回家冷靜，豈料返家後林毓家打給黃莑茗講開和好，5人至今再也沒發生吵架事件，笑說：「我們感情是真的很好。」