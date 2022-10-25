高雄市長陳其邁（左五）今晚特別主動來新竹市幫沈慧虹（左六）站台拉抬聲勢。（陳育賢攝）

民進黨新竹市長候選人沈慧虹近日啟動「光榮車隊掃透透」，25日首度夜間車掃，今晚更邀請到高雄市長陳其邁陪同，加上新竹隊9位議員、議員候選人，陣容堅強的車隊讓沿途許多民眾看到都歡喜驚呼，並比出5號勝利手勢為新竹隊應援。

陳其邁表示，「市政就是柴米油鹽醬醋茶」，今晚特別主動來新竹市幫沈慧虹站台，最主要就是要肯定會做事的人，沈慧虹有經驗、會做事，未來會用謙虛、做實事的態度，繼續服務市民，讓新竹持續進步、不走回頭路。

陳其邁說，林智堅過去8年的政績有目共睹，市民也最有感，他上任高雄市長第1站就是到新竹市來取經，而新竹市也是國際城市，在台灣科技產業上有舉足輕重的地位，新竹市和高雄市在科技應用、智慧城市發展有許多合作機會。

他指出，沈慧虹從基層公務員做起，和林智堅的市府團隊共同打拚，交通建設是新竹發展的關鍵，而這部分就是沈慧虹的專業，重大建設需要中央地方合作，像是輕軌、五楊高架向南延伸、大車站計畫，都必須要有強大的跨局處協調、溝通能力，沈慧虹有文官的經驗，是最適合的人才。

沈慧虹則表示，過去新竹市和高雄市就經常交流，陳其邁也曾在中央協助，新竹市和高雄市共同擁有市民動物園、軌道運輸等建設，也有像台灣設計展與燈會這樣的全國性活動，特別感謝陳其邁今天來新竹幫認真做事的人站台。

她強調，這兩年高雄市的改變有目共睹，就跟新竹經驗一樣，會做事、有專業的團隊，會讓城市進步，讓市民感到光榮，沈慧虹也預告，光榮車隊將持續在大街小巷車掃，她也會繼續端出政策牛肉，請大家支持5號沈慧虹，新竹光榮，5你5我，新竹慧虹5告讚！

沈慧虹競選辦公室同時表示，光榮車隊將預告車掃路線與日期，並持續邀請民眾來陪同沈慧虹與新竹隊，民眾可關注沈慧虹臉書獲知最新消息。

今晚除了陳其萬、沈慧虹之外，光榮車隊掃街成員還包括市議員李妍慧、曾資程、劉康彥、陳建名、鄭美娟、施乃如，議員候選人劉彥伶、林盈徹、楊玲宜等，共同為32天後的新竹光榮努力。