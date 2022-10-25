楊姓男子因為不爽小吃部黃姓老闆，糾眾砸毀門口玻璃。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市左營區63歲楊姓男子因為與在軍校路經營小吃部的44歲黃姓男老闆有糾紛，楊男於24日晚間近11時找了4名男子到小吃店砸毀門口玻璃。警方獲報後展開調查，訊後將涉案5人依刑法聚眾鬥毆罪函送橋頭地檢署偵辦。

左營警分局於10月24日晚間近11時獲報，有人砸毀軍校路一家小吃店的玻璃。警方獲報後到場，眾人已經離去，幸無人員受傷。

警方調查，楊男與黃男原本就是朋友，因為之前有糾紛，24日晚間楊男前往店家消費，再與店家發生口角，楊男因為不爽黃男對他的嗆聲態度冷淡，因此打電話找了29歲謝男、22歲錢男等4名男子到店裡砸毀門口玻璃。

警方獲報後以車追人，陸續帶回楊男等5人說明，雖然楊男與黃男事後對彼此都不打算提告，楊男也對酒後失態向黃男表達歉意，但警方訊後仍依刑法第150條聚眾鬥毆罪將楊男等5人函送橋檢。

對於左營區近來不時發生酒後鬧事的糾紛，警方指出，每個地方都不乏類似案件，並呼籲民眾適量飲酒，避免酒後發生爭執或打架情事。

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