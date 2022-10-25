新北市議員候選人張嘉玲今接獲民眾陳情，中和大排東側的人行道周邊設施破損、年久失修、地面積水不易清理，衍生出安全、衛生及外觀上的問題，因此她委請立委江永昌辦理會勘，共同前往連城路261巷人行道現勘，提出中和大排東側應再做設計，並規畫經費改善，解決「溝渠兩側兩樣情」的狀況，甚至上游的藤寮坑溝生態多樣性的整治工程，也應儘速往中下游延伸，應有全流域治理的概念，景觀、人行道都應該整體規畫。

江永昌表示，連城路261巷中和大排西側道路經多次辦理會勘，數度親自拜訪新北市政府及區公所，終於在2020年打通道路，開放汽機車通行，然而東側應與西側落差太大，人行道不改善不行，也希望市府水利局能評估上游整治工法，在中下游也可以做到。

東側碧河里賴清華里長也表示，東西側的人行道與景觀好像「一國兩制」，已跟區公所、市府反應多次，真的非常希望能獲得協助進行改善，解決東側居民的問題。

張嘉玲說，東側人行道有綠樹廊道，民眾可以走在綠意盎然的人行道，實在很美，但人行道坑洞、破損、積水影響市容與市民行的安全，與西側的規畫落差實在太大，十分可惜，呼籲市府應該正視，希望能盡速改善，同時將沿線居民的機車停車問題也納入規畫。

張嘉玲指出，中和大排沿線18座高壓電塔（板橋-埔墘線）皆已拆除，目前也僅剩5座水泥基座，待汛期結束後即可進行拆除作業，預計2023年4月即可完工，台電已在江永昌委員要求下制定相應拆除計畫，建議市府能一併提出改善計畫，讓沿線景觀更美麗。