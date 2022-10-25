客家鄉親稱讚蔡培慧一步一腳印、逐戶拜票的態度，深具客家硬頸精神。（蔡培慧競辦提供／楊靜茹南投傳真）

民進黨籍南投縣長候選人蔡培慧25日在草屯鎮與客家團體座談，客家鄉親稱讚蔡培慧一步一腳印拜票，深具客家硬頸精神。蔡培慧拋政見，她若當選縣長，將客家文化活動經費從400萬元提高到2000萬元，創設「客庄發展基金」鼓勵青年返鄉繁榮客庄，並推動客家文藝復興平台，透過文化節慶凝聚客家認同。

蔡培慧表示，她出社會第1份工作就在專門出版台灣文化的台原出版社，奠下她對台灣多元文化的認識與尊敬。尤其她擔任立委及行政院中部聯合服務中心執行長時，看到南投縣國姓鄉、埔里鎮、草屯鎮的客家鄉親為了傳承文化而努力，她也全力支持相關計畫或建設，像「國姓搶成功」推戰船活動，​​象徵地方凝聚力，還邀鄰近鄉鎮一起參與，讓民眾體驗國姓鄉客家與國姓爺文化。

蔡培慧說，近年她陸續協助埔里公所爭取客委會補助，在小埔社客家文化園區設置客家伙房廣場、史港溪小埔社吊橋、登山棧道及觀景平台等，儼然成為鎮民休憩及長輩共餐好去處，今年4月，她邀請客委會主委楊長鎮與當地居民同樂，又爭取到二期計畫，將延伸棧道串聯眉原、八幡崎古道等，對提升客庄的觀光休閒量能很有幫助。

蔡培慧認為，客家族群向來就是團結、有韌性，在不同鄉鎮都能展現獨特的生命力跟文化力，像草屯客家文化協會致力於客語教學、食農教育，例如每年在義田舉辦插秧、拔蘿蔔、醃製酸菜等體驗活動，不僅傳承客家料理好味道，也傳授老祖母惜食精神。

蔡培慧強調，希望南投鄉親用選票支持她當縣長，她上任首先會將客家文化活動經費從400萬元提高到2000萬元，支持客家文化產業發展；另外，將結合中央客委會浪漫台3線政策，連結南投台14線的客家鄉鎮推動「客家17玩」計畫，發展客庄文化與里山經濟，推廣咖啡、鹿茸等南投客家聚落產業。

她將成立「客家諮詢委員會」並創設「客庄發展基金」，鼓勵青年返鄉繁榮客庄，打造客家文藝復興平台，辦理客家日、桐花季、搶成功、義民文化節及平安戲等活動，透過文化節慶凝聚客家認同，「客家文化館」打造客家影音中心與客家文化生活體驗園區，舉辦客語沈浸學習環境、鼓勵增加客語學習時數及客語認證等，讓客語及客家文化得以傳承。