波波蓁加入《市井豪門》，和馬國畢滾床被小甜甜抓包。（民視提供）

胡瓜（左二）探班《市井豪門》。（民視提供）

社群超過200萬粉絲，擁有「流量密碼」封號的波波蓁，之前在民視8點檔有相當亮眼表現，最近再加入《市井豪門》，演出風情萬種又美艷的「小倩」，一出場就和馬國畢滾床單，被正宮張可昀（小甜甜）抓包。她表示，第一天開拍就要穿著性感睡衣跟馬國畢滾床單，尺度大開也讓她緊張頻頻喝檸檬水緩解。

波波蓁進組拍戲第一天就在社群上發文，引起廣大迴響，單則討論破萬，展現波波蓁的高人氣。她說許久沒有進8點檔攝影棚，很怕自己生疏，尤其也是第一次跟馬國畢合作，當下很糾結不知道該怎麼突破。馬國畢知道她很緊張，也立刻詢問導演先對戲，展現紳士風範。經過排練之後，反而更加熟悉，也一次就完成。

馬國畢知道波波蓁最近開始吃素，還特別帶素麵給她，讓她可以在緊湊拍攝的狀態之下，還能照顧好肚子，一旁的小甜甜知道後，立刻吃味表示：「對啦！有新妹就忘記大家了！」虧說平常也沒看馬國畢請大家吃好料，依如平常在休息室鬥嘴，逗樂大家。

波波蓁表示，這次出場就是一個不討喜的小三，一開始準備角色有點抗拒，後來跟導播、導演討論過後，可以了解角色「小倩」個性的原因，現在很開心可以有這樣的角色讓她增加經驗，尤其後續有很多的挑戰，期待接下來的發展。

馬國畢和波波蓁滾床單，風聲也傳到在隔壁棚錄影《最強綜藝秀》的胡瓜注意，他趁錄影前來跟8點檔演員打招呼，也搞笑說可以來幫馬國畢代替排戲，讓全場笑到拍手叫好。小甜甜見到胡瓜也忍不住裝委屈地說，馬國畢簡直是《市井豪門》男神，每一位漂亮女生都跟他有關係，大家你一言我一語炒熱休息室氣氛，大家也趁遇到主持天王胡瓜，忍不住敲碗許願邀請他來《市井豪門》客串演出。