國民黨台北市議員游淑慧傳出戀情，前老闆、前台北市長郝龍斌今天受訪時透露，他半年前就知道，游也跟他提過。郝說，他看游從小長大，肯定游年輕優秀、口條清楚，對游現在有戀情，他也很高興，也祝福游，希望游能修成正果。

郝龍斌也提到，游淑慧現在是公眾人物，要跟男朋友交往是非常不容易的一件事，知道游很辛苦，尤其現在又是選舉期間，游又是一個比較害羞、內斂的人，希望大家能夠給游一些空間，不要干擾游的私領域。

郝龍斌指出，游淑慧從大學畢業就是他的秘書與助理，跟他20年，兩人像家人一樣，游大部分事情都會告訴他或跟他商量，當他知道游有新戀情這件事很高興，也祝福。

郝龍斌也提到，他當台北市長時，鼓勵當時辦公室未婚女性盡早成家，當時任一辦公室同仁結婚，他都包20萬紅包，但很遺憾游淑慧在他台北市長任內沒修成正果，所以離任時才允諾加碼10萬鼓勵，如果游順利結婚，會包個大紅包給她。

游淑慧近來減重有成，對解讀與新戀情有關。郝龍斌說，游減重對健康有幫助，如果是因為戀愛減重，這也是一得。