針對蔡政府庇護高端，關愛呵護遠遠超過國營事業，不惜賠上政府的公信力，國民黨立委賴士葆痛批，高端股價異常飆漲，金管會9次移送資料給檢調都沒有下文。高端的財報揭露成本價195元，出廠價736元，但衛福部前部長陳時中就是不願意公開採購資訊，民眾有權知道這中間價差有無人謀不臧，綠委把矛頭指向國民黨台北市長候選人蔣萬安違法揭露疫苗採購合約內容，根本是錯誤失焦，以保密合約當藉口毫無說服力，到2024選戰這議題還會繼續延燒。

賴士葆今(25日)在臉書發文批，蔡政府庇護高端到前所未有的地步，全世界可能找不到這樣的案例，政府用國家機器護航一家民營的上市公司，關愛呵護遠遠超過國營事業，不惜賠上政府的公信力，好像自家開的公司也不過如此。股價異常飆漲，金管會9次移送資料給檢調都沒有下文。

「高端的財報揭露成本價195，出廠價736。」賴士葆指出，陳時中在立院承認政府採購價871或881這些數字很接近，就是不願意公開採購資訊，黑箱作業給社會觀感不好，任憑外界質疑撻伐就是要封存。綠委把矛頭指向蔣萬安違法揭露疫苗採購合約內容根本就是錯誤的失焦，採購用的是納稅人的錢，民眾有權知道這中間價差有無人謀不臧、政府有無被當凱子。

賴士葆強調，政府採購高端價格幾乎是全世界最貴的，疫苗卻沒有保護力說明，如今不被國際認可，要出國還要重新打。高端EUA審查的過程和採購簽約過程太多的問題，政府用黑箱遮掩不可告人的祕密，以為全面執政就可以橫柴入灶不受國會監督，以保密合約當藉口毫無說服力，到2024選戰這議題還會繼續延燒。