西螺太平媽是清康熙57年（1717年）由福州湧泉寺僧人明海由湄州請至西螺供奉，成為西螺地區的信仰中心。（雲林縣政府提供）

西螺福興宮因故中斷到北港朝天宮進香60年，今年邀請北港朝天宮、新港奉天宮等宮廟媽祖，11月10日由西螺出發，恢復古老的「香路」行經元長鄉、嘉義新港鄉、北港鎮會香祈福，邀請信眾與神同行。

據福興宮廟史記載，1960年至1962年依媽祖指示，當時鎮長號召上萬人赴笨港進香，3年圓滿後舊廟拆除，重興殿宇，距離上次會香已60年。

福興宮表示，恰逢福興宮後殿重修即將完竣，和元長鰲峯宮大科年迎請馬鳴山五年千歲回庄遶境，首次邀請太平媽作客賜福，促成此次重現古香路的契機。

縣長張麗善說，西螺太平媽祖自清康熙起，平定動亂、消災解厄等事蹟不勝枚舉，對地方頗具歷史意義。西螺太平媽文化季11月5日登場，將重啟60年前的古香路，11月10日至13日邀請大家陪同媽祖一同行到笨港，見證西螺福興宮太平媽、北港朝天宮、新港奉天宮、溪北六興宮這場媽祖姊妹的宗教盛會，祈福之旅將全程拍攝紀錄影片典藏。

西螺太平媽是清康熙57年（1717年）由福州湧泉寺僧人明海由湄州請至西螺供奉，成為西螺地區的信仰中心，隨著社會與經濟發展，西螺與笨港地區商貿活動頻繁，在清嘉慶、道光年間太平媽常由笨港往湄洲謁祖進香。