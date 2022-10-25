安原申推出首支單曲〈成長的過程〉（杰思國際娛樂提供）

23歲的安原申曾演過電影《藍色項圈》、《你的情歌》。（杰思國際娛樂提供）

安原申曾出演電影《藍色項圈》、《你的情歌》，近來推出首支單曲〈成長的過程〉，童星出身、出道至今演過逾30部微電影及戲劇作品的他把過往累積的生活經歷及成長心境化為創作靈感，一手包辦填詞譜曲，，把這首歌當成是送給自己「成年禮」。

原名周睿德的安原申從國小時期就被導演發掘，誤打誤撞進入演藝圈，人生第一部微電影飾演知名女演員蔡亘晏的兒⼦，高中就讀華岡藝校後更陸續在酷瞧新媒體、野火娛樂實境選秀綜藝節目《天團星計畫》偶像組合成員展露頭角，還因出演電影《藍色項圈》、《你的情歌》而打開知名度。

他在父母栽培下從小學習小提琴及吉他，也因此打開他對音樂唱歌的興趣，小學因加入合唱團成為主唱，某一次校園教學比賽因得名讓奠定想當歌手的志願，安原申難忘四年前參加選秀比賽《天團星計畫》時以鋼琴即興創作踢館獲得王治平、藍波等老師評審的讚賞而成功晉級正式學員的光榮時刻，他表示：「因為這個難忘的榮耀，讓我更加確定有一天一定要發行屬於自己的個人音樂作品！」

自己首支主打歌名為〈成長的過程〉，安原申提到自己成長的過程中最大的「助力」就是媽媽及大阿姨，而成長的過程中最難忘的一件事，安申原透露自己小時候因為個性好動愛調皮搗蛋，國中時認識到壞朋友結果意外造成校外朋友跑來校園欺負同學的霸凌事件，他表示：「這是我成長過程中最難過的一件事，也讓我上了一堂人生課程。」

而為了人生第一支單曲，安原申自費找老師上課做聲音訓練練歌喉，並還加強自己在聲音表演上的情緒，此外，第一次進錄音室的他在配唱製作⼈⼩宇老師的要求下特別先做足功課把創作的背景故事一五一十寫下，然後花了一周間練咬字、氣息、口吻及唱歌聲音的力道掌握；他透露在錄音過程中遇到最大的瓶頸就是「克服咬字」，他自曝過去因為有矯正牙齒的關係，在發⾳上會出現唇⿒⾳，光是為了⼀句歌詞練了兩個禮拜，讓他直呼「當歌手不簡單」！值得一提的是，安原申難忘第一次進錄音室時因為太緊張而表現無法到位，讓他愁眉苦臉直說很想撞牆，配唱製作人小宇老師特別使出「秘密武器」讓安原申成功克服恐懼，他笑說：「當時老師走進錄⾳間戴上另⼀隻耳機，抓著我的⼿讓我感受歌曲⾼低起伏時應該展現的⼒道，果然再錄了⼀次就過關！頓時讓我鬆了口氣！」