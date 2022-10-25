網紅言子軒（舊名：橫綱凱咪，Aqq cami）過去爆料有7成的小模都在賣淫，AV導演圤智雨也踢爆有些小模會到國外去工作，且到國外賣淫價格都是十萬起跳，引起許多網友關注。近期香港警方進行掃黃行動時，拘捕到一位日本女子，且曾是AV女優，她開庭時承認犯罪事實，遭判入獄2個月。

據香港媒體報導，香港警方在尖沙嘴掃黃時發現接客女子中有一位日本籍嫌犯，經過調查發現她現年27歲，本名為「中島」，曾在2018年以本名出道拍攝AV，2019年以藝名「愛澤乃亞」（愛沢のあ）重新出道並拍攝多部作品，雖長相甜美但只是3、4線女優，在日本知名度不高，是藉由日本認識的華人安排到香港住高級酒店「半玩半賣淫」。

賣淫集團透過社群軟體招攬客人，還會以她過去拍攝的作品做為賣點，據香港警方透露，自從香港出入境限制放寬，來港賣淫的外籍女子數量大幅上升，其中不少日本3、4線女優透過賣淫仲介出國撈金，不過賺到的錢還需要被仲介抽成，以愛澤乃亞每次收費6000~7000港幣（約新台幣2.4萬至2.8萬元）為例，賣淫集團會抽取4000港幣（約新台幣1.6萬元）當作傭金，扣除後女優拿到的酬勞根本不到一半。

愛澤乃亞遭捕一個多禮拜後，她25日在九龍城裁判法院認罪，內容中提到警方喬裝成嫖客上門，被告告知性服務價碼為5000元港幣（約20600元台幣），警員當場逮捕後她交出日本證件，法院認為這類犯罪需要，最後判決入獄2個月。