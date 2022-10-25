由於東北季風稍減弱，氣象局表示，明（26）日白天稍回溫，各地大多為多雲到晴、陽光露臉的天氣，只有宜、花地區及大台北山區有些局部降雨；中南部日夜溫差大，高低溫差可能達到11度。氣象主播戴立綱提到，下周日（30日）起由於東北風帶進水氣，東半部迎風面會出現局部降雨。

戴立綱說明未來天氣變化。（中視新聞）

氣象局指出，明天清晨仍較涼，白天稍回溫，各地大多為多雲到晴、陽光露臉的天氣，只有宜、花地區及大台北山區有些局部降雨，午後在南部山區也有些零星短暫陣雨，不過雨勢都不明顯、範圍也較小。

氣象局說明明天降雨狀況。（翻攝自氣象局）

溫度方面，清晨低溫普遍為19到21度，局部溫度還會再更低一些，感受涼冷，白天高溫稍回溫，不過幅度不明顯，北部及宜、花為25、26度，中南部及台東則可以來到27至30度，感受舒適溫暖。

另外東北風偏強，雲林至桃園、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門易有9至10級強陣風，馬祖亦有較強陣風。

氣象主播戴立綱說明，周四（27日）天氣晴朗，只有東半部早晚雲多，日夜溫差明顯；周五（28日）、周六（29日）東北風逐漸增強，東半部雲量增多、溫度略降，西半部天氣晴朗；下周日（30日）至下周二（11月1日）隨著東南方遠洋的熱帶擾動逐漸北移，東北季風帶進水氣，使得東山飄雨西山晴，東半部開始出現局部陣雨。