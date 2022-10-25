立法院民進黨團25日指控苗栗縣長候選人鍾東錦是「砂皇」，並苗栗縣長徐耀昌任內唯一通過陸砂開採許可的恒威砂石公司，就是在鍾的土地上開採，鍾身為股東、地主、議員3位一體，為自己圖利。苗栗縣府發布聲明指出，業者申請採取土石時，審查過程依法行政，並非獨厚恒威公司。

苗栗縣政府指出，恒威公司第1次申請是在苗栗銅鑼鄉老雞隆段1013-183、1013-184地號，早在2009年提出申請，並非徐耀昌任內申請，經縣府多次退回修正審查，並報請經濟部礦務局複審後，始核定所提土石採取計畫書，並依據土石採取法規定於2015年1月核發土石採取許可證，同年10月核發土石採取登記證，2016年12月申請廢業。

業者第2次申請，是銅鑼鄉老雞隆段1013-50、1013-70地號，在2019年05月提出申請，經審核後報經礦務局2021年1月同意，同年3月核發土石採取許可證，並在今年1月核發土石採取場登記證。

苗縣府表示，今年6月派員勘查主動發現有越區採取情事即請該公司全面停工，並旋即提報經濟部礦務局廢止其土石採取許可，並依據違反土石採取規定予以裁罰100萬元在案。

苗栗縣府強調，上述2案申請採取土石時，審查過程縣府皆依法行政，各案皆依土石採取法第14條報經礦務局審核同意後核發土石採取許可證，在此澄清。

苗栗縣縣府指出，土石採取景觀維護特別稅徵收自治條例，是縣府為了增加稅收所訂定地方稅，為少數縣市實施，早於2009年就訂定，一開始以每立方公尺20元計徵，至2016年修法提高為50元計徵，基於法律不溯及既往，舊案仍以20元計徵，以符合信賴原則。另外，同時間縣府尚有核發1件造橋鄉土石採取案，並非獨厚恒威公司。