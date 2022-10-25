擔任過三民家商籃球隊教練、普門中學籃球隊總教練及義守大學籃球隊助理教練等基層籃球執教經驗的廖哲億，25日正式成為T1聯盟高雄全家海神籃球事務顧問暨助理教練，繼續為家鄉高雄籃球發展盡一份力。

擔任基層球隊教練期間，廖哲億曾率領普門中學女籃七度打進HBL高中籃球甲級聯賽女子組8強，並於105及106學年兩屆賽事完成2連霸，去年他重返恩師「小娟姐」謝玉娟「一三七」體系，協助指導義守大學，今年則接下三民家商兵符，最後再添海神籃球事務顧問暨助教新身分。

從場邊執教到跨入職業球隊管理階層，廖哲億坦言是個挑戰，不僅是為家鄉職業隊貢獻所長，同時嘗試不同領域，豐富自身的籃球資歷，他說：「執行長李偉誠（Wilson）跟我分享NBA退役球星、也是教練科爾（Steve Kerr）的故事，科爾的成功是從管理階層開始，透過了解球隊經營、管理、人事等多面向，看到不單是球隊光鮮亮麗一面，而是背後如何透過團隊協力合作，成就一支在地球隊的誕生，並孕育出總冠軍隊。」

廖哲億也強調：「我自己的任務跟當教練很像，面對挑戰抱著持不服輸精神，因為不害怕失敗，所以選擇挑戰，為海神隊邁向2連霸努力，希望讓更多高雄人看見並認同高雄全家海神。」

高雄全家海神隊在T1聯盟的新賽季即將登場，而廖哲億的球季早已揭開序幕，除了執教三民家商帶隊征戰，亦要兼顧海神隊事務、教練團訓練與家庭，廖哲億感謝小娟姊與海神隊在時間分配予以彈性空間，一方面透過海神隊教練團的參與，向總教練喬伊斯（Brendan Joyce）學習教練哲學與技術，另一方面也分享經驗，協助年輕球員成長。