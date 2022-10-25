德國發生名醫與病患長期看診看出感情，不過女子卻在口愛過程離奇身亡，如今判決出爐，男子被控在自己陰莖上塗滿古柯鹼，須賠償11,500英鎊的費用。

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，尼德比希勒(Andreas David Niederbichler)是德國知名整形外科醫師，這起命案發生在2018年，他與病患之一的人妻伊馮娜(Yvonne)長期看診發展出不倫戀，一次天雷勾動地火，男子在未告知的情況下，偷偷將古柯鹼塗滿自己的下體，女子因吸食過量在過程中斷氣身亡。

起初他否認犯案，事後又以「伊馮娜是因呼吸急促和虛脫而死，而且她還是一位經驗豐富的毒蟲，過程很清楚自己在做甚麼…」還強調，「我正在尋求極度快感，而她們也自願參加。」

據悉該名醫非首次犯案，過去3年間，他透過網路認識另外3名女子，雙方見面時趁機下藥後硬上，同樣手法，在紅酒杯、口紅及牙膏摻入古柯鹼使其意識不清。報告指出，女子稱事後感到頭暈、抽蓄，還有一人則是在約會後發生車禍。

嫌犯因性幻想症最後被判處9年刑期，判決出爐還須向死者保險公司賠償11,500英鎊(約42萬台幣)。