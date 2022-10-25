曾頂著「最美港姐」出道的女星李嘉欣，2008年嫁給富商許晉亨便淡出演藝圈，過著優渥的豪門生活，未料今年初因心臟問題而送加護病房，搶救48小時才脫離險境。近日，李嘉欣受訪時回憶當時跟醫師溝通時，差點因為標點符號而延誤送醫。

李嘉欣日前接受港媒《東周刊》專訪，表示發病時是半夜，當時忽然覺得心跳加速，渾身都很不舒適，測量後驚覺心跳每分鐘跳高達160下，但考量疫情嚴峻，去醫院不方便，許晉亨便請醫生到家裡看診，檢查後醫師建議送醫院後先行離開，但許晉亨看到老婆昏昏欲睡，就傳訊息問醫生能不能先瞇一下再去醫院。

醫師回覆：「No」、「Hurry」，由於沒有標點符號，許晉亨理解成「No Hurry（不用急）」，就讓李嘉欣睡一下。想不到醫師突然打電話要許晉亨立即送李嘉欣到醫院，原來對方的意思是「No！Hurry（不！很緊急）」，李嘉欣大嘆，如果當時她真的睡著，可能永遠都醒不來。

還好李嘉欣當時意識清楚，醫生還告知：「如果再晚一點搶救，這個世界差一點就沒李嘉欣」，就知道情況有多危及。李嘉欣後來再接受導管消融手術，以防異常心律不整。生過這場大病後，李嘉欣學到一課，「這次的經歷教訓我，有任何不舒服千萬別死撐！」

李嘉欣返家休養後，坦言因為血壓急降到量不到，導致肝臟、腎臟、心臟、肺等器官都受影響，因此向家人和母親道歉，很抱歉讓他們擔心，也呼籲每個人都要愛護身體，「沒有任何東西比健康重要，活著就是勝利，遇到任何事都要保持正能量。」