孩子天馬行空的思考邏輯常讓人忍不住嘴角失守，日前一名網友就分享侄子的語文練習卷，內容以「如果…」為題來造句，不料侄子不僅寫字左右不分，還引用經典電音歌曲的歌詞，讓許多網友看傻眼。

原PO在臉書社團《爆廢公社》貼出一張照片，表示是就讀國小三年級侄子的語文作業，其中可見，題目要求學生以「如果…」造句，原PO的侄子寫下，「如果我是DJ你會愛我嗎？」但其中的J卻不小心「勾錯邊」，讓人看了又好笑，又好氣。

國小三年級的學童在練習卷寫下，「如果我是DJ你會愛我嗎」，不過「J」卻寫反了。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文曝光後被轉發到爆料公社，吸引超過1.7萬人朝聖，網友笑說，「這造句自帶背景音樂」、「D丁啊…雞丁應該會比較愛吧」、「孩子你翹錯邊了」、「勾錯邊了，所以是…如果我是D勾，你還愛我嗎」、「DJ不行，DR可以」、「抖音一響，父母白養，真的不要讓小孩看抖音了」。

據了解，「如果我是DJ你會愛我嗎？」這段話出自2015年的歌曲「午夜DJ」，由活躍於電子音樂圈的對岸歌手王繹龍創作及演唱，近來在社群媒體《抖音》上又再度廣為流傳，不少人在創作短影片時，都會將其作為背景音樂，甚至在網路上也出現許多改編的版本。