澎湃新聞報導，英國當地時間25日11時許（北京時間18時許），正式迎來42歲印度裔首相蘇納克。中國歐洲學會副會長，復旦大學歐洲問題研究中心主任丁純表示，從蘇納克的一貫立場態度來看，他不是如英國議會下議院領袖莫當特和特拉斯一樣對華強硬的政客。「從經濟合作領域範疇來講，蘇納克應該也是非常清晰地知道中英互相的合作潛力，跟中國經濟合作對整個英國以及歐洲發展的意義。」

但在今年7月與特拉斯展開競選時，蘇納克為了展現對華強硬改變了此前的對華表態。此次登上首相之位，就蘇納克的對華政策將作如何調整，丁純表示，一方面，蘇納克的上台比較特殊，英國主流的對華氛圍將對他的對華政策形成一定掣肘。

此外，對於蘇納克來說，現在最主要的還是搞好經濟和民生，「他不是一個『鷹派風』的人物。我認為就目前情勢來判斷，在他任上，對華關係應該相對平穩，目前他似沒有太大的能力去推動對華合作，但刻意去搞壞對華關係對他沒什麼好處，不利於其處理危機。」

前任因減稅政策而下台，蘇納克在財政上的穩健傾向讓他順理成章上台，但他既未經過大選，又在上一次的保守黨議員投票中敗給特拉斯，其首相之位的說服力並不強。「他是一個被硬推到台前的人物。」丁純稱，蘇納克的菁英身分、保守黨內對他「背叛」強森的指責，以及作為帶領一個國家去平衡世界各種勢力的新手，都讓蘇納克接下來的執政不能出現任何閃失。

丁純認為，和特拉斯處理英國女王伊麗莎白二世的葬禮一樣，蘇納克上任後將從國家利益，從有利於自己執政、解決眼前難題的角度去解決內政外交問題。

丁純說道：「英國現在的確處在一個非常時期，需要有非常之人，使用非常的手段、非常的智慧去解決。」