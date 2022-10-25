歐風館推出可搭配自助式午、晚餐享用的波士頓龍蝦券，原價2080元下殺38折，每人799元即可爽吃波士頓龍蝦。(大倉久和大飯店提供)

山里日本料理推出日本和牛壽喜鍋定食券，旅展優惠價每張2380元。(大倉久和大飯店提供)

桃花林中華料理以新派粵菜著稱，旅展期間首推點心單人套餐券，每張1080元。(大倉久和大飯店提供)

台北國際旅展11／4即將展開，國境解封，瞄準旅遊商機，日系名門頂級飯店大倉久和大飯店祭出多重超值優惠，包括住宿券下殺29折起、餐券折扣38折，民眾搶到賺到，省錢享受五星住宿和美饌。

下榻日系名門酒店 住宿券29折起必搶

緊鄰台北捷運中山站的大倉久和大飯店，深具日系雅緻風韻，加上交通便捷，是不少名人指定下榻的國際酒店，包括美國NBA休士頓火箭隊的中鋒Dwight Howard、日本男神佐藤健等都曾入住該飯店。

本次旅展，大倉久和大飯店推出「菁英客房住宿券」，雙人入住不含早餐每晚4999元，折扣下殺29折起，每人約2500元即可和日系男神住同間飯店，堪稱本次旅展最超值。另外，民眾也可選擇含兩客早餐的住宿券，優惠價每晚5999元。

歐風館38折吸客 自助餐券買10送1

不只是住宿券，餐券也是每年旅展必搶的好康，業者集結飯店內的3間人氣餐廳，推出約38折的餐券，歐風館自助餐券旅展期間買10送1。

主打多國風尚美饌的歐風館自助餐廳，自助餐券每張1100元，旅展期間買10送1；搭配自助式午、晚餐享用的波士頓龍蝦券下殺38折，原價2080元的整隻清蒸龍蝦799元即可享用。而下午茶券每張售價700元，假日使用不須額外加價。餐廳提供現切新鮮爐烤牛肉、時令現流海鮮、生魚片等吃到飽，民眾可選擇加價升等至晚餐或假日使用，除可品嘗豐富自助式料理外，還可享受Open Bar酒水無限暢飲。

和牛壽喜鍋、粵菜點心餐 旅展首賣限時優惠

飯店內的山里日本料理同樣推出好康嘉惠粉絲，時序入冬，享用熱騰騰的和風壽喜燒正適合，業者推出日本和牛壽喜鍋定食券，旅展優惠價每張2380元。來自東京大倉的藤村真廣料理長，選用油花分布細膩的日本和牛，肉質軟嫩入口即化，豐沛油脂充盈舌尖，令人一吃難忘。而壽喜燒的美味秘訣在於醬汁，料理長特調秘製壽喜醬汁，傳統日式壽喜燒的鹹味中可以感受到帶點優雅的溫潤甘甜，尾韻透著蔬菜淬煉出的新鮮滋味，香氣四溢，冷冬不可錯過的日式道地美味。

桃花林以新派粵菜擄獲不少饕客的味蕾，人氣熱銷的片皮鴨六人合菜券，平均每人只要867元，免千元即可大嗑烤鴨美味，頗為超值。此外，業者首度推出以粵式點心為主角的單人套餐券，每張1080元，可品嚐到臘味拼盤、魚翅蟹肉灌湯包及廣受好評的廣式蒸點等珍饈美饌。

針對喜歡享用套餐的消費者，業者推出不分平假日、午晚餐的雙廳通用券，每張售價1900元。民眾可選擇在桃花林或是山里用餐，享用每套價值2200元的主廚精選套餐(5選1)，省荷包吃好料。

線上旅展即日起至11／20，民眾可選擇線上下單，或是到飯店大廳旅展銷售中心購買。