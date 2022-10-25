由於火勢猛烈，倉庫已全遭燒毀，近40部機車也都付之一炬，燃燒面積約為100平方公尺，起火原因後續由消防局調查釐清(圖／民眾提供)

金門倉庫大火烈焰直衝天際「40輛機車燒毀」剩焦黑骨架

金門地區今(25)日晚間又發生一起火警意外，位於金城鎮庵前的一間鐵皮機車倉庫於20時左右發生火災，火勢猛烈嚇壞附近居民緊急撥打119求救，消防局獲報後立即出動各式車輛10輛，消防人員22名緊急前往搶救，所幸火勢於20時41分撲滅，無人員傷亡，起火原因後續由消防局調查釐清。

這起火警發生於晚間20時左右，由於起火地點是間機車倉庫，內有機油機具等易燃物，加上強勁東北季風的助長下火勢一發不可收拾。警消獲報後立即由第一大隊大隊長陳叄奇帶領各式車輛10輛及22名消防人員前往灌救。警消趕抵火災現場時鐵皮倉庫已烈焰沖天，為恐延燒至周圍民宅，立即布線搶救，終於在20時41分撲滅火勢，但倉庫已全遭燒毀，近40部機車也都付之一炬，燃燒面積約為100平方公尺，所幸無人員傷亡。

附近居民驚魂未定的感謝消防人員的即時搶救，以最快的速度撲滅火勢，讓他們的生命財產與家園都免遭波及，實在是不幸中的大幸。

金門金城鎮庵前的一間機車倉庫於今晚20時左右發生火災，火勢猛烈，消防局獲報後立即出動各式車輛10輛，消防人員22名緊急前往搶救(圖／金門縣消防局提供)