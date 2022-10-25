味全龍今年例行賽最終戰在天母迎戰統一獅，賽前落後2支安打的郭天信3打數無安打並在比賽中提前退場休息，確定無緣挑戰安打王，不過龍隊在打擊個人獎仍有收穫，隨著林立在比賽中提前退場，確定吉力吉撈・鞏冠以打數較少確定成為全壘打王。

投手個人獎日前都已確定，中信兄弟王牌投手德保拉以14勝、158K拿下勝投、三振「雙冠王」，樂天桃猿陳禹勳以26次中繼成功拿下中繼王，斬斷兄弟吳俊偉中繼王3連霸；隊友豪勁36次救援成功拿下救援王，黃子鵬以自責分率2.33拿下自責分率王。

打擊個人獎部分，賽前確定陳晨威以38次盜壘成功拿下盜壘王，打擊王、打點王則由林立拿下，安打王及全壘打王則要視今天2場比賽才能決定。

賽前郭天信安打數落後林立2支，雖然林立今天也沒有安打進帳，但郭天信同樣3打數無安打，並在比賽中提前退場，也確定無法超越林立；林立以140支安打拿下安打王，並成為打擊「三冠王」。

全壘打王部分，賽前林立都與鞏冠都是14轟，林立在比賽中提前退場休息，也確定讓鞏冠較少以打數拿下全壘打王，但他也成為中職單季最少轟拿全壘打王的記錄，原紀錄2000年興農牛林仲秋的15轟；這也是隊史第一個全壘打王。