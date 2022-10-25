會計研究發展基金會董事長王怡心。（會研會提供）

炙星投創林孟得共同創辦人。（會研會提供）

「新創企業主研習營」於今天上午9時，在臺北大學三峽校區圖書館演講廳舉行，會計研究發展基金會與臺北大學圖書館合作，採用實體與線上模式並行的方式舉辦。今天現場與會者約100人，以及線上實況轉播。

「新創企業主研習營」，分別邀請會計研究發展基金會董事長王怡心、臺北大學圖書館長朱炫璉、經濟部商業司科長鄭茜云及新北市政府青年局主任秘書江奇叡致詞；並邀請臺灣證券交易所高級專員莊上逸、炙星投創共同創辦人林孟德、元大證券資深協理張華玲、安侯建業聯合會計師事務所會計師鄭安志及錼創科技策略長陳忠義，進行創新版制度介紹及申請經驗分享。

王怡心表示，國際證券監督管理委員會組織（IOSCO）和國際評價準則理事會（IVSC）於2022年10月20日，共同發佈「合作協議」聲明，針對評價品質和方法不一致的問題，共同探討促進高品質評價的最佳做法，以符合公衆利益。

鄭茜云致詞時也表示，創業需要的不只是熱情與夢想，還需要充足的資金，才能實現設定的目標。所以透過本次的活動，能了解我國資本市場可以提供哪些募資管道，來協助籌措資金。

江奇叡也說，新北市青年局為協助年輕人創業，經常舉辦類似的創業講座，歡迎大家來參加。

新創代表林孟德藉由輔導新創公司募資的經驗，分享新創公司各種股權結構的優缺點，以及在不同階段股權可能的影響情形。

錼創科技陳策略長分享新創公司的創業經驗，以及籌資方式；創業者可自行考慮，何種籌資方案對自己比較適合。