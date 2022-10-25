天鯤號 挖沙造島堪稱「巨無霸」

中國大陸第一艘完全自主設計建造、亞洲最大的重型自航絞吸船天鯤號完成全部設備調試、準備工作，近日正式投入使用。天鯤號具備1小時挖泥6000立方米的強大能力，將首先負責連雲港港贛榆港區10萬噸級航道南延伸段一期工程建設。

據《快科技》報導，這艘新一代重型自航絞吸挖泥船天鯤號是由中國船舶工業集團公司第708研究所設計，上海振華重工集團啟東公司建造。船體全長140米，寬27.8米，滿載排水量17000噸，設計航速12節，總裝機功率25843千瓦，泥泵電機總功率17000千瓦，絞刀額定功率6600千瓦。

報導說，天鯤號配置1台水下泵、2台艙內泥泵，最大排距15000米，可通過裝駁裝置實現單水下泵裝駁作業；吸/排管徑1000/1000毫米，配置通用、粘土、挖岩、重型挖岩4種類型的絞刀，可挖掘淤泥、粘土、密實砂質土、礫石、強風化岩、單側抗壓強度45MPa中弱風化岩。

報導指出，天鯤號設計的每小時挖泥量為6000立方米，挖深6-35米，1小時可以將一個標準足球場挖深1米。被稱為「大國重器」可說是實至名歸。

據官方資料顯示，天鯤號於2016年初開工建造，2019年3月12日從江蘇連雲港開啟正式投產首航之旅，2019年被評為第2屆優秀海洋工程，2020年10月13日，抵達廣東深圳蛇口郵輪母港，助陣2020中國海洋經濟博覽會。