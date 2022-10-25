選手與貴賓觀賞藝術作品展覽。（TPGA提供）

總獎金新台幣315萬元的2022高雄公開賽將於26日到29日在髙雄（澄清湖）高爾夫俱樂部舉行4回合72洞賽程，今年賽事首次在球場內與藝術團體合作，展示與球場主題有關的大型藝術品，高張力比賽混合柔和的藝文氣息，融合之間帶給觀眾新鮮不同的感受。

由於新冠肺炎疫情持續影響，今年是高雄公開賽連續第3年參賽選手全數為台灣選手，共有122位好手同場競技，其中15位是業餘選手，高球好手們爭取60萬元冠軍獎金及獎盃，比賽前兩回合結束，取成績最優的前50名晉級後兩回合決賽。

高雄公開賽也是今年TPGA台巡賽第11站賽事，由於這站比賽結束後只剩3站，台巡賽參賽選手為了爭取年終獎金王頭銜與獎金以及台巡排名，必將全力以赴、創造佳績，包括台巡賽至今最新獎金排名前茅的前20選手，包括葉昱辰、林冠伯、王偉祥與王偉軒王氏兄弟檔、何祐誠丶黃頎與謝繼賢等人角逐。

高雄公開賽歷史悠久，是當地唯一堅持每年持續舉辦的高球公開賽，今年邁入第35屆，去年上任的高雄球場理事長陳建甫與團隊歷經一年多的努力，整修球場逐漸有成，不但使球場有新的面貌，今年並在比賽球場氛圍方面求新求變，特別首次與青藝力藝術團體跨界合作，在球場內的空間展示青年藝術家以球場為主題創作的藝術品。

陳建甫表示，高雄球場今年邁入61年，也是第35屆舉辦高雄公開賽，因為新冠肺炎肆虐全球，大家都體認了健康的重要，因此首次把藝術帶進球場，同時促進身心靈的提升；並藉著把藝術創作帶進熟悉的球場內，讓球友們觀賞比賽之餘，也能欣賞美麗的畫作，也期許在社會回歸正常之際，大家都繼續能享受美好時光，球場也朝向永續發展之路。

在開賽記者會中，3位年輕畫家謝秉勳、呂紫晴及戴韻琪現場作畫，主題都與高球場及高球運動有關，展現「與球同行、藝湛登峯」的跨界演譯。