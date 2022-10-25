年度最大旅展「2022台北國際旅展ITF」將在11月4日至7日於南港展覽館1館登場，許多將參實體旅展的飯店業者，近日持續搶先開跑線上旅展暖身搶客。雲朗觀光集團旗下各家飯店將於明（26日）至11月9日推出線上旅展，超值住宿券、餐券齊發，其中更獨家販售雲品溫泉酒店「美饌分享套券」，一套4500元，即可任選館內4間餐廳，旅客不必住宿就能在用餐時坐看湖光山色美景。

雲朗觀光旗下各飯店紛紛推出選項豐富的食宿優惠券，其中像是君品酒店主打千元不到、每人699元超優惠價格的「頂級10盎司牛排套餐券」；長銷熱賣、靈活度高的「雲朗翰兆品聯合住宿券」今年更挑戰最低價，主打2200元即可輕鬆入住翰、兆品1晚；雲品溫泉酒店則主推1泊2食「平日經典山景住宿券」，9999元即可享受輕奢假期等。10月31日前購買指定商品，更可加碼抽「雲品平日經典山景住宿券」。

雲朗觀光也推出抽獎活動衝買氣，即日起10月31日凡透過雲朗觀光官網線上旅展購買指定商品，就有機會抽中「雲品平日經典山景住宿券」；而11月9日前在雲朗觀光粉絲專頁，活動貼文處留言加分享，也有機會抽中「君品雲軒頂級10盎司牛排餐券乙張」及「君品雲軒雙人龍蝦牛排套餐券乙張」。

君品雲軒西餐廳線上旅展開賣每日限量的10盎司牛排套餐券，下殺7折每張699元。（雲朗觀光集團提供）

台北、台南遠東香格里拉與Mega50餐飲及宴會等三館即日起至11月11日同步開賣數量有限的線上旅展，住宿券19折起、餐飲券44折起，台北遠東香格里拉更獨家推出健身按摩券3折起等超值專案，而各館每週另有加碼驚喜優惠讓民眾搶購。

像是台北遠東香格里拉將在明（26日）上午10點推出48小時快閃優惠，「遠東Café平日自助下午茶雙人券」優惠價1588元，約享74折；11月11日上午10點也推出雙11快閃24小時優惠，遠東Café 自助早餐雙人券下殺57折，每張1111元。全國最高自助餐廳「50樓Café」則10月28日、11月4日、11月11日推出線上快閃專區，限量開賣優惠餐券，最低6折起。

台北遠東香格里拉6樓遠東Café自助餐廳，美食琳瑯滿目，旅展也祭出超值好康。（台北遠東香格里拉提供）

台北美福大飯店彩匯自助餐廳的下午茶餐食。（台北美福大飯店提供）台北美福大飯店也在即日起至11月13日推出線上旅展，首推揪團共享美饌的「彩匯平日下午茶餐四人同行券」平均每人僅840元，等同享69折；可品嘗港台日義4大餐廳的「超值美食通用券」每券57折3000元起，就可選擇品嘗米其林1星的台菜。住宿方面，「菁英客房一泊一食四人住宿券」下殺4折，每人2200元就能住進奢華5星飯店；「行政客房一泊一食雙人券」更下殺34折，5500元，即可入住價值1萬6170元的頂級客房。此外，更針對年末尾牙春酒需求推出「全館商品券」。