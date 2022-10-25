步入婚姻代表要忠實的另一半邁向人生下段旅程。不過一位女網友近日發現，爸爸居然外遇了一名越南籍人士，除了平時贈送各種精品、開名車載對方到處遊山玩水外，還為了對方開了一間麵店、一間美容店，爸爸發現小三私下跟不同男客人辦理不正當業務時，甚至說「你知道我看到你跟別人『辦理其他業務』的心有多痛」，讓她相當傻眼。

原PO在Dcard發文表示，前陣子爸爸從外島回台，到機場接送的媽媽準備了一桌好菜，沒想到爸爸湯喝到一半嫌棄太鹹，之後媽媽在免稅袋裡找到一支YSL唇釉，雖然爸爸說是送給媽媽，之後她卻在爸爸的隨身包中發現一模一樣的唇釉，爸爸還聲稱要送給之前一起賣麵的老阿姨。發現不尋常的她調查之後，才發現原來爸爸早在2018年就外遇越南人士。

原PO指出，爸爸送了許多精品，像是Cartier鑽戒、Tiffany&Co項鍊、Chanel耳環、愛馬仕戒指、Dior香水等，開BMW、Audi載小三到處遊山玩水，匯錢、把信用卡給對方用，驚喜、慶生等活動樣樣來，甚至為了小三在2020年開一間美甲美睫店、2021年開一間麵店。

沒想到的是，小三除了接受爸爸資助，還用美容店做不正當生意，每隔幾天就跟不同男客人「做黑的」，爸爸也知道卻只跟小三說，「你知道我看到你跟別人『辦理其他業務』的心有多痛」，讓原PO傻眼的直呼三觀都崩毀了，「我覺得我爸可能中了什麼蠱」，無助之下只好上網求助，「原來爸爸外遇暈船的對象是一隻雞」。

對此，許多網友紛紛回應，「好可怕，那個女的是有多正」、「學我媽把父親財務沒收，本來我家開Lexus，現在開破銅爛鐵…」、「叫你媽媽告他們民事侵害配偶權，要錢比較實際。不論男女出軌一次就有無限多次，這跟下咒什麼應該沒什麼關係，單純就是你爸變心加上管不住下面的雞X」。