雙胞胎媽顏嘉樂（右二）看《阿甯咕》學會快樂教育，右為老公狄志杰。（夢田影像提供）

夢田影像成立阿甯咕劇團，首發演出以《阿甯咕又闖禍了YA～》為題與台灣音樂劇劇團刺點創作工坊共同攜手打造，強調可以藉由孩子的闖禍來培養創造力與收拾力，該劇演出已完售，對此阿甯咕劇團團長蘇麗媚表示：「完售代表許多好朋友和粉絲對《小兒子》這個IP五年多來默默努力的期許和打氣。台灣人就是這麼可愛和良善。」

她也宣布該劇將於明年4月在臺北市政府親子劇場加演，盼家長們帶孩子進劇場，支持辛苦又厲害的年輕團隊。 蘇麗媚表示：「創造一個台灣自己的小孩『阿甯咕』陪伴每一個孩子一起長大，說我們土地上的故事，討論我們自己的文化，這件事是創作《小兒子》這個IP永遠不會改變的核心更是我們的起心動念。5年確實不是一段太短的時間，但是要做出一個真正能夠稱之為「IP」的作品，我們還有漫長的路要努力。」她特別感謝的是原著駱以軍老師，「謝謝他創作了充滿暖度與美好親子哲學的作品《小兒子》並一路相信支持我們。」

蘇麗媚有感而發回想起多年前在職場開創台灣偶像劇、創建新聞台的時光，自己也是由零開始，從無到有度過許多喜苦悲歡，但只要堅持做「原創」就沒有一條路是好走的，她只能堅持、相信著自己的信念前進！她坦言：「縱使可能到達不了，但只要不放棄，就依然會一直在夢想的路上。我始終相信台灣有無限的可能，對台灣的年輕創作者更是充滿著信心。」

阿甯咕劇團也邀請顏嘉樂、吳志寧等人分享從陪伴孩子中、孩子闖禍後得到的體悟，並推薦觀眾進入劇場觀看。《阿甯咕又闖禍了YA～》親子音樂劇描述準備備開心迎接生日的阿甯咕，搞怪地修改了爸爸原本要準備交稿的故事，身為雙胞胎媽媽的顏嘉樂表示：「小孩闖禍永遠是爸媽最頭痛的問題。」她坦言，他們家的小孩雖然沒有闖什麼大禍，但手足間吵架、搶玩具也是很日常的事情，「我相信有很多父母在小孩闖禍的第一時間一定是先責備，然後急著想怎樣補救，以及跟別人道歉，這樣沒什麼不對，我自己也常常會這樣，但是看了《阿甯咕》的故事，讓我的心變得更柔軟、更有趣了！」她體認到，教育小孩的方式有很多種，有同理心的陪伴，並從遊戲中學習與成長，「快樂的教育應該是更好的選擇！放過小孩，也放過自己吧！」

歌手吳志寧也有女兒，他認為調皮搗蛋和好奇探索之間是主觀的界線，「如何在要求孩子守規矩，又要有一顆勇敢冒險的心，其實是一個永遠需要學習的深奧學問。」《阿甯咕又闖禍了YA～》將於10月29、30日在臺北表演藝術中心球劇場舉辦。