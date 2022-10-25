前立委顏寬恒在臉書發文，強調「真心真意」挺盧秀燕。（摘自顏寬恒臉書）

台中市長選戰再起煙硝。大甲鎮瀾宮董事長顏清標是否力挺國民黨市長候選人盧秀燕？民進黨候選人蔡其昌受訪時指「顏董事長有他的無奈」，引發爭議，前立委顏寬恒晚間在臉書發文反擊，「說挺盧秀燕就是挺到底，不像你跟林佳龍的虛情假意」。

針對台中派系是否真挺盧秀燕？蔡其昌25日早上受訪說，「顏董事長有他無奈與痛苦的地方」，這是國民黨的家務事，「是盧市長與派系之間的糾葛」，他沒有什麼評論。

顏寬恒晚間發文指，如果真的有無奈，就是無奈還要聽到蔡其昌胡言亂語，「無奈蔡其昌選情告急到連顏家的票都想要」。

顏寬恒還說，當初中二立委補選，蔡其昌等人極盡造謠抹黑，對顏家上下進行人格毀滅，「我有無奈，無奈神也你、鬼也你，一手拿刀捅人、一手擊鼓申冤」。顏寬恒並抨擊蔡其昌挑撥離間，並強調他絕對「真心真意，說挺盧秀燕就是挺到底」。

國民黨台中市黨部主委顏文正則說，顏清標的痛苦與無奈都是民進黨造成的；中二補選時，民進黨及中央NCC放任政論節目造謠、羞辱顏家，選後8個月才開罰周玉蒄的節目40萬，這就是民進黨的真面目。