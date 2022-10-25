白冰冰、陽帆主持的中視《我愛冰冰show》25日驚傳積欠6000萬元版權費，恐面臨收攤危機，而且節目已經停棚近2周的時間，白冰冰晚間在臉書發文解釋停棚是因為她即將前往南極旅行，完成人生的夢想清單，「其實我自己比任何人都還心急，暫時先放下也是因為我要出遠門一陣子，難得一次的南極探險，雖然我年紀大了吧但這僅僅一次的機會，這一次再不去看看那裡的極光、企鵝，可能這輩子也沒有機會了，因為要時間、體力、一切的配合缺一不可！」

白冰冰說一早就接到很多關心電話，她特別感謝觀眾、粉絲對於《我愛冰冰Show》的關心、支持，「其實是恰逢我要出國，以及製作單位也的確碰到一些困擾的事，與任何私事無關，我們也期待趕快解決一切難題，待我回國之日，繼續帶領明星團隊在《我愛冰冰Show》高歌。」

《我愛冰冰Show》熱播3年，深受觀眾喜愛，最新一集收視率更是當周冠軍，白冰冰感恩表示，「《我愛冰冰Show》是幕前幕後團隊經過努力，ㄧ點一滴打拼出來的，做這節目我感覺像是在做好事，讓很多年長的朋友，重拾歡樂與回憶，也讓更多年輕人一起分享長輩的歡愉時光，這樣一個正能量的節目，有人聽說暫時停錄，忠實的觀眾還說要發起聯署支持《我愛冰冰Show》！無論如何總是先謝謝這些真心愛我們的粉絲朋友們！」

事實上，今早傳出《我愛冰冰show》因積欠6000萬版權費導致停棚一個月的消息時，中視就在第一時間出面解釋，「中視《我愛冰冰Show》近期停棚，主要是主持人冰冰姐已排定出國行程而暫停錄影，而節目目前都仍照常播出。至於節目音樂版權費，公司法務正進行協商，細節恕不便對外透露。」