在西班牙同意提供烏克蘭阿史派德(Aspide)防空系統，與鷹式(HAWK)防空系統之後，美國也打算跟進。兩位美國官員告訴路透社，美國也在考慮將舊的鷹式飛彈送給烏克蘭，可幫助抵禦俄羅斯的無人機和巡弋飛彈的攻擊。

路透社報導，美國已經提供烏克蘭相當數量的FIM-92刺針飛彈(Stinger)，不過它是單兵肩扛武器，射程太短，也不具備雷達，現在的烏克蘭更需要較警戒範圍較寛闊的中區域防空系統，鷹式飛彈就顯然相當合適。

拜登政府可能利用總統撥付授權（Presidential Drawdown Authority，PDA），將鷹式飛彈提供給烏克蘭。PDA允許美國總統在沒有國會批准的情況下，迅速應對緊急情況。目前無法確定美國可以轉讓多少鷹式飛彈，這則消息還未得到白宮方面的確認。

MIM-23鷹式飛彈是雷神公司(Raytheon)的武器，於1959年問世，可視為愛國者防空系統的前身，由於經過相當多次的升級，最新的版本已具備攔截巡弋飛彈的能力。不過鷹式的導控系統屬半主動導引導，需要雷達持續照明，與現在主流的主動導引飛彈有明顯的技術代差，因此多數國家已將它除役。

最早提出鷹式飛彈軍援計畫的是西班牙，北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)在10月14日表示，西班牙打算提供4套鷹式系統給烏克蘭。

顯然美國相當贊成，只是美國自己的鷹式飛彈系統已經封存了幾十年，因此需要一些時間檢查是否還堪用。

鷹式飛彈MIM-23B射程1.5~ 35公里，最大交戰高度18公里。最大飛行速度2.4馬赫，雷達採用X波段連續照明，與脈衝半主動雷達導引段，彈頭重量70公斤。