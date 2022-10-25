設計美的台中！台中作為一個新舊交融、能量豐沛的城市，市民對美感的需求也不斷提升。台中市長盧秀燕表示，她上任後推美學三法，將設計全面導入市政，最近更與進駐台中的優質設計團隊「儒考棚x 中島GLAb」舉辦座談，邀請設計界大師級人物讓市府學習取經，導入設計思考以提升品質，讓台中美無所不在。

「設計導入市政，台中美還要更美！」盧秀燕今(25日)在臉書發文寫道，台中，作為一個新舊交融、能量豐沛的城市。市民不斷提升美感需求，這幾年市府諮詢各方專業意見，將設計思考導入公共建設，提升使用品質。她上任後，推美學三法，將設計全面導入市政，讓台中市變得更好，讓台中市有獨特的城市價值。

盧秀燕提到，最近中市府與進駐台中的優質設計團隊「儒考棚x 中島GLAb」舉辦2022設計導入市政分享座談，邀請設計界大師級人物，讓市府學習、取經。台中市設計能量豐富，更不能單打獨鬥，市府透過與各界合作，導入設計思考、提升品質，像是在136個候車亭設置服務燈，讓考量輪椅族或年長者搭乘公車可免招手，展現對市民的體貼。

盧秀燕感性表示，我們攜手努力，讓台中美無所不在。