面對國外競爭者的強勢進攻，一度佔南韓筆電市場近80%市佔的三星電子與LG，如今卻已降至約50%的水準，而外國品牌華碩、聯想和蘋果市佔都出現明顯的成長，其中華碩更成為首家在南韓市場擊敗LG的國外筆電供應商。

綜合iNews 24、Business Korea等韓媒報導，根據市調研究機構IDC數據顯示，三星電子今年第二季市佔為33.7%居冠，而華碩則以22.7%次之，LG電子則以16.2%居第三，後面依序為蘋果的8.1%，以及聯想7.4%。而其中華碩則成為首度在南韓市場擊敗LG的國外筆電供應商。

值得一提的是，市調研究機構指出，三星電子和LG電子過去在南韓筆電市場市佔一度逼近8成，然現已下跌至約50%的水準。

回顧今年第一季，南韓筆電市場雖較去年同期小幅成長，但三星和LG都處於停滯不前的狀態，反觀華碩、蘋果和聯想等國外品牌都出現明顯成長。

此外，同季華碩、聯想和蘋果等國外PC廠在南韓市佔為41.4%，雖較前值47%有所下滑，但比起去年同期的28.7%大幅成長。

隨著含華碩在內等國外品牌在南韓擴張，台灣兩大PC品牌廠之一的宏碁也將於今年成立南韓子公司。宏碁表示，透過在今年成立南韓子公司，加強對該國市場的影響，擴大其在南韓作為全球PC製造商的地位。