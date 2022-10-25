味全龍今年例行賽最終戰與統一獅打滿12局以4比4握手言和，賽前落後2支安打的郭天信3打數無安打，並在比賽中提前退場休息，提前退出安打王競爭行列，最後確定讓林立以140支安打登頂，他坦言沒能搶下安打王真的有點可惜，期許自己能從這次競爭中獲取經驗。

中職今年個人獎項幾乎都已確定，唯一還有變數的只剩安打王及全壘打王，賽前郭天信落後林立2支安打，吉力吉撈・鞏冠則與林立同為14轟。

今天龍隊與樂天桃猿各自有比賽，林立3打席沒有安打，不過郭天信3打數同樣沒有發揮，教練團考量他近期都是帶傷上陣，在沒有休息的情況下決定提前把他換下場，也讓林立確定以140支安打成為安打、打擊、打點「三冠王」。

郭天信透露，打了3次後，教練團在比賽中來詢問他要不要繼續打，他考量就算自己能打到5次、最後2次都敲安也還是輸，決定提前退場，最後以138支安打不敵林立。

郭天信坦言沒能挑戰成功十分可惜，「但我也盡了全力了，輸了就輸了，明天放假就先讓自己好好休息、沈澱一下，好好準備季後賽。」

在這次追逐安打王的過程中，郭天信也學到很多，「之前差8、9支的時候比較不會去想一定要敲安，但這兩場回到天母卻有點太急、出現反效果，只有1支安打，但這也是我可以學習的地方，或許明後年我就能知道要用什麼心態去面對比賽。」