大陸女星秦嵐曾在《還珠格格3》中飾演溫柔賢淑的陳知畫打開知名度，被瓊瑤形容「天上一顆星，人間一滴淚」，精緻古典的外貌被許多影迷視為女神，出演電視劇《延禧攻略》飾演溫婉的富察皇后，被譽為「最美皇后」；近日秦嵐出席活動，一身方領裙露出雪白肌膚，火辣身材讓網友大讚「秦嵐的漂亮是大氣的漂亮」。

女星秦嵐日前參加電視劇《芳心蕩漾》舉辦的活動，她身穿一件綠色低胸方領禮服出場，一頭俏麗短髮搭配金屬首飾展現強大氣場，白嫩肌膚加上光滑美背十分搶眼，從現場拍攝圖片能看見秦嵐渾圓上圍，側面看小腹平坦，身材前凸後翹相當火辣，影片中不時可以聽到觀眾讚嘆秦嵐的美貌。

許多網友看到影片後直誇：「不生孩子真的耐老的」、「絕了，比我大20歲看著比我還年輕！」、「秦嵐的漂亮是大氣的漂亮」、「天啊好年輕好美啊」、「這肚子真平」、「連我一個女的都好饞啊啊啊身材太好了」、「她身材一直都挺有型的……」、「這身材，A爆了」、「有氣質又好看」、「年紀越大越漂亮」。

秦嵐該瘦的地方瘦，好身材讓人相當羨慕。（圖／秦嵐工作室微博）

面對提問對這部戲的評價，秦嵐高情商回答：「我很感恩我們國內的市場，有很好的平台，給這樣的戲很好的舞台，我相信很多年輕的朋友一定會喜歡，因為它足夠辛辣，它足夠刺激，足夠讓你浮想聯翩，而且意想不到」。