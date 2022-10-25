大陸遼寧省瀋陽市有名妻子「為了方便」，省去開關燈的動作，便在臥室床頭裡裝了聲控燈，豈料，裝完後的第一個晚上，因為老公長年打鼾聲比較大，該聲控燈竟然隨著老公打鼾的節奏「一亮一暗」，她和孩子完全沒了睡意，呆坐在床上超級崩潰；網友一見影片也笑翻「母子一臉生無可戀的看著」。

綜合陸媒報導，遼寧省瀋陽市，日前有名妻子為了方便，便在家中的臥室安裝聲控燈，豈料，裝完的第一個晚上她和小孩超崩潰，她提到因為老公睡覺常打鼾，因為打鼾的聲音比較大，結果晚上睡覺時，該聲控燈便隨著老公打鼾的節奏「一亮一暗」，她和孩子看到這種狀況完全沒了睡意，她當初也沒想到在臥室裝了聲控燈，竟會變成這樣的狀況。

網友一看完此影片，也紛紛留言表示「母子坐在床頭一臉生無可戀的看著」、「分開睡吧」、「這燈每天工作一整晚，也挺辛苦的」、「旁邊有打鼾的人真的是生無可戀，特別是睡眠質量不好，睡眠淺的人」、「鼾聲再打快一點，隔壁鄰居還以為你們家在開趴」、「太可愛了」。