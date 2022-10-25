來自澳洲22歲女大生斯蒂芬尼斯(Madison Stefanis)跟其他年輕女生一樣熱愛拍照，過去花了10個月的時間研發一款老相機，首次PO上臉書便以出乎意料的250美元賣出，此後便開啟她的底片機創業之路，第一年就讓200萬美元成功入袋。該公司不久後將進軍美國市場，計畫成為年輕世代的必備產品。

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，就讀商科的女大生斯蒂芬尼斯課餘時間努力研發可重複使用的膠卷相機，2019年，決定將第一台出自於巧手的產品，以50美元(約1,600台幣)在臉書上販售，沒想到詢問信如雪片般飛來，最終競價以250美元(約8,000台幣)賣出。從生產、販售到競標，短時間內讓她嗅到底片市場的商機，此後便投身於此，並在一週內趕工賣出10個。

如今她的自創品牌「35mm Co」於去年首推新款Reloader復古底片機，共有四種顏色可以選擇，還有其他像是相機包、掛袋等週邊，短短一年的時間席捲全澳洲，為自己賺進200萬美元(約6,458萬)。

該品牌週一(24)宣布，目前正積極與美國零售商接洽，不久的將來就會進軍美國市場。

這位年輕創業家表示，她的相機專為零基礎的初學者設計，比起一次性的相機，用完流入海洋、汙染河川成為垃圾，從長遠看來更物超所值。回顧自己的創業之路，這名新銳發明家表示，剛開始只是喜歡拍照所以有了想法，「興趣可以說是一盞明燈」。進一步鼓勵年輕人，「再糟頂多就失敗，何不放手去做吧!」