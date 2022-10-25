樂天桃猿今天在桃園主場迎戰富邦悍將，林立前3次打擊沒有開轟並在8局上退場休息，也確定全壘打王由味全龍吉力吉撈・鞏冠以較少打數的情況拿下，不過林立仍收穫打擊、安打、打點「三冠王」。

賽前鞏冠與林立都是14轟，不過鞏冠打數較少，若全壘打支數相同則會由鞏冠拿下。最後在林立提前退場休息的情況下，鞏冠確定拿下全壘打王，但14轟改寫中職單季最少轟拿全壘打王的記錄，原紀錄2000年興農牛林仲秋的15轟。

但相較於再拚1轟，鞏冠更希望能把例行賽最終戰贏下來，能夠成為全壘打王，他也感謝隊友互相幫忙、鼓勵，「職業球員一定都會想要追求獎項，但前提是要有健康的身體，今年自己中間也是有受傷，期許自己之後都能保持身體健康。」

今年成為中職史上最少轟的全壘打王，被問到明年會不會想要成為更多轟全壘打王，鞏冠不去多想，「接下來還有季後賽，季後賽後還有訓練，還要跟（劉）時豪講屁話，平常心面對。」

先前總教練葉君璋就十分看好他能夠成為全壘打王，甚至上看單季20轟，但最終僅以14轟登頂，鞏冠感謝葉總肯定，「雖然我沒有達到，但每場比賽也是用盡全力，若是身體健康也是有可能達成。」

完成120場例行賽後，龍隊接下來就要為了季後賽做最後衝刺，明天休兵1天後將恢復訓練，最後決定28人名單，將與中信兄弟爭奪另一席「台灣大賽」門票。