陸產大型高空全網通信無人機「雙尾蠍」 青藏高原應急實測成功

由四川騰盾科創公司研發的大型4引擎軍用無人機「雙尾蠍D」，25日在四川自貢首飛成功，預計將在11月於珠海舉辦的中國航展中亮相。這款4引擎無人機是中國最大型的軍用無人機，它的前身「雙尾蠍TB」曾今年9月初穿越台灣海峽中線。新改進型號「雙尾蠍D」依其公布規格看，是以載重與貨運功能為主，最大載重為1.5噸，較先前穿越台海中線的雙引擎「雙尾蠍TB」載重250公斤提高6倍。

據《明報》報導，中共軍用大型4引擎無人機雙尾蠍D，25日在四川自貢鳳鳴通航機場首飛，飛行持續18分鐘後平穩著陸，全程無故障。

今年9月穿越台海中線執行對台偵察任務的雙尾蠍TB是雙引擎無人機，最大續航時間35小時，可掛載250公斤航空炸彈。（圖／騰盾科創)

雙尾蠍D是全球首款大型4引擎、多用途、中空長航時固定翼無人機。該機翼展20米、機長10.5米、機高3.1米，最大起飛重量4.35噸、最大載重重量1.5噸、最大裝載空間5立方米。

報導指出，4引擎的雙尾蠍D具備更大的裝載空間和更重的裝載能力，可攜帶更多高性能的任務載荷，執行貨運物流、航空播撒等支援保障任務。此次「雙尾蠍D」成功首飛後將轉場珠海，亮相11月8日召開的第14屆中國航展。

雙尾蠍TB是雙引擎無人機，最大飛行高度8000公尺，最高巡航速度280公里，航程約6000公里，最大續航時間35小時。（圖／騰盾科創）

據瞭解，四川騰盾科創公司生產多款軍用無人機，其中一款同名「雙尾蠍」（TB）的無人機曾於今年9月穿越台海中線執行偵察任務，也是國軍首次證實中共無人機逾越中線。雙尾蠍TB是雙引擎無人機，最大飛行高度8000公尺，最高巡航速度達280公里，航程約6000公里，最大續航時間35小時，可掛載250公斤的航空炸彈，機體與載重比雙尾蠍D小了許多。它是模組化多用途無人機，可執行遠程指揮、空投物流、應急救援、氣象服務與投放炸彈等功能。