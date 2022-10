立法院民進黨團今(25)日召開記者會,質疑無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦和砂石業者關係緊密,利用投資、借款等方式介入砂石業,呼籲檢調積極查辦。民進黨苗栗縣長候選人徐定禎表示,鍾東錦不必透過提告來轉移焦點!他認為,誠實為上策,呼籲鍾東錦勇敢面對、說清楚講明白,是最好的策略。

徐定禎25日在臉書粉專貼文表示,告別黑金政治,拒絕黑道入主縣府,鍾東錦不必透過提告來轉移焦點。今天民進黨立院黨團召開「苗栗拒絕砂石縣長!踢爆『砂皇』鍾東錦的淘金大法」記者會,公開鍾東錦的淘金大法,並且要求檢調單位積極偵辦。很遺憾鍾東錦不但沒有勇氣面對檢驗,不願意說清楚講明白、給縣民一個交代,還提告他的競選團隊夥伴,企圖轉移媒體焦點。

徐定禎接著指出,他也和競總發言人曾玟學、議員陳光軒召開「告別黑金政治」記者會反擊鍾東錦,請鍾東錦勇敢面對、說清楚講明白,不要躲在競選團隊發言人、總幹事和律師群後面。候選人進了廚房就不要怕熱,苗栗縣長候選人更應接受公開的檢驗。誠實為上策,誠信是政治人物最低的要求,Honest is the best policy!說清楚講明白,是最好的策略。

徐定禎認為,鍾東錦身為苗栗縣長候選人,本就該接受最嚴格的檢視,鍾東錦不敢回應自己的土地、砂石以及各種違法問題,不敢辯論自己的政見、不敢面對自己的過去,苗栗人不怕、也不吃這套。他也歡迎對手用最高標準來檢視他,直球對決,不用躲在其他人身後搞小動作。