立法院民進黨團今（25）日召開記者會，質疑無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦和砂石業者關係緊密，利用投資、借款等方式介入砂石業，呼籲檢調積極查辦。民進黨苗栗縣長候選人徐定禎表示，鍾東錦不必透過提告來轉移焦點！他認為，誠實為上策，呼籲鍾東錦勇敢面對、說清楚講明白，是最好的策略。

徐定禎25日在臉書粉專貼文表示，告別黑金政治，拒絕黑道入主縣府，鍾東錦不必透過提告來轉移焦點。今天民進黨立院黨團召開「苗栗拒絕砂石縣長！踢爆『砂皇』鍾東錦的淘金大法」記者會，公開鍾東錦的淘金大法，並且要求檢調單位積極偵辦。很遺憾鍾東錦不但沒有勇氣面對檢驗，不願意說清楚講明白、給縣民一個交代，還提告他的競選團隊夥伴，企圖轉移媒體焦點。

徐定禎接著指出，他也和競總發言人曾玟學、議員陳光軒召開「告別黑金政治」記者會反擊鍾東錦，請鍾東錦勇敢面對、說清楚講明白，不要躲在競選團隊發言人、總幹事和律師群後面。候選人進了廚房就不要怕熱，苗栗縣長候選人更應接受公開的檢驗。誠實為上策，誠信是政治人物最低的要求，Honest is the best policy！說清楚講明白，是最好的策略。

徐定禎認為，鍾東錦身為苗栗縣長候選人，本就該接受最嚴格的檢視，鍾東錦不敢回應自己的土地、砂石以及各種違法問題，不敢辯論自己的政見、不敢面對自己的過去，苗栗人不怕、也不吃這套。他也歡迎對手用最高標準來檢視他，直球對決，不用躲在其他人身後搞小動作。