新冠肺炎讓許多兒童家長避之唯恐不及，不過林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰今（25）日發現，今天他到醫院急診看診最多的，並非是新冠肺炎患者，而是咳不停、燒很久的病人，警告「RSV（呼吸道融合病毒）似乎正在爆發中！」呼籲民眾戴口罩、勤洗手即可預防染病。

吳昌騰表示，今天他在兒科急診收治最多的病人，多是咳不停、燒很久的小孩，有遠從新竹、宜蘭到新北林口長庚的，也有2個在家使用呼吸器維生的小孩來掛急診。

吳昌騰透露，新竹一位2歲大女童周日（23日）開始咳嗽，今天凌晨突然瘋狂咳嗽，其後併發嘔吐、停止進食、發燒症狀，被爸媽緊急袋到醫院掛急診，而媽媽也提到女童的幼稚園最近正在流行RSV，所以判斷女童也是生同一種病，而他診斷後確認「真的是如此！」

吳昌騰說明，RSV的兒童感染者可以除了藉由咳嗽或打噴嚏直接傳播病毒，也可以透過接觸傳播病毒，「大多數孩子在2 歲之前的某個時間點會感染RSV」，潛伏期一般是2至8天，通常感染病毒4到6天後出現症狀，臨床症狀包括咳嗽（98%）、發燒（75%）、流鼻涕（65%～78%）、喘鳴（65%～78%）、費力呼吸（73%～95%），視病人年齡及既往健康狀況而定，有可能看起來像普通感冒。

吳昌騰指出，RSV患者通常在適當休息和補充輸液後，過了1、2周就能逐漸好轉，但對於早產兒、慢性肺部疾病或呼吸器依賴、先天性心臟病、先天或後天免疫缺損以及神經肌肉疾病等高危險族群兒童，病情可能會很危險，輕則導致咳嗽不止、脫水、細支氣管炎或肺炎，重則出現呼吸困難、呼吸衰竭、心肺衰竭等，更嚴重可能還需要插管或使用葉克膜，「預防方式還是戴口罩、勤洗手，這是可以降低接觸病毒的風險」。