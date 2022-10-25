台中一名葉姓男子與未成年少女交往，去年8月間前往商旅開房間時，葉男提議少女拍下數段露臉的性愛影片，事後還要求少女自拍裸照與自慰影片。台中地院法官認為，葉男明知少女未成年，卻多次邀約發生性關係並拍片，已嚴重影響少女身心發展，故依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪，應執行3年8月徒刑。可上訴。

判決書指出，葉男透過遊戲軟體結識未成年少女A，並發展成男女朋友關係，去年8月間，葉男與A女相約某間商旅開房間，葉男要求拍下性交過程，向A女說，「如果妳愛我的話，就同意我拍性交過程影片」、「情侶之間這種事很正常」等語，A女不敢拒絕後，葉男接續拍下4段影片。

同年10月間，葉男透過手機與A女視訊，期間再度向A女表示，「愛我就要答應我」、「不然就分手」等語，誘使A女拍下露臉的裸照與自慰的影片，再由A女傳給葉男觀覽。全案經由A女報案，檢方偵結起訴。

葉男接受偵訊時，坦承在商旅拍下4段影片，也承認收到A女拍的裸照，但否認自己觸法，稱他並無情緒勒索，沒有向A女說「愛他就要答應拍攝」、「不拍就分手」等語。

台中地院法官勘驗A女證詞，認為A女前後證述一致，均表達是受葉男提議，且葉男情緒激動，才不得不答應的，採信A女說詞；此外，葉男也曾自承自己對另一半控制慾較強，有次因憂鬱症發作，所以特別想念A女，希望能與A女發生性行為，才數次請求A女拍攝自慰影片等語。

法官認為，葉男的行為的確符合兒童及少年性剝削防制條例第36條第2項之「引誘」要件，故不採信葉男辯詞，考量葉男明知A女未滿18歲，卻只為了滿足個人慾望，利用少女情竇初開，判斷能力仍不成熟，引誘少女拍攝與製造性交影片，導致少女身心受創，故依犯引誘使少年被拍攝性交行為之電子訊號等罪，應執行3年8月徒刑，沒收影片。可上訴。