包括浣熊揮手打招呼，以及一對吵架的企鵝，搞笑野生動物攝影獎(Comedy Wildlife Photography Awards)的決賽又來到了，入圍的42張照片再次展示了一最有趣的動物滑稽動作。
搞笑野生動物攝影獎，是由由野生動物攝影師保羅‧強生-希克斯(Paul Johnson-Hicks) 於2015年創立，希望人們關注野生動物，進而支持生態保育。
強生-希克斯認為，絕大多數野生動物保護形象，訴求都過於沉重，這其實阻礙了我們對動物困境的同情。
相對的，能夠讓人會心一笑的動物照片，更吸引人們希望認識與保護這些可愛的動物。當然所謂的搞笑，多數時是利用了擬人化的想象，但這正是最勾起人類同理心的因素之一，有了同理心，也就能使人們把這些野生動物更視為同一個星球的同胞來尊重與保護。
搞笑野生動物攝影獎題材不拘，只有一個要求，就是「不得擺拍」，必須要在完全非人為的自然情境中，剛好出現的逗趣畫面。
這份42強決賽入圍名單，是從數千個參賽作品中選出的，目前提交給所有網友一同票選，只要註冊自己的E-mail就能勾選自己覺得最搞笑的照片，投票到11月27日截止，12月8公布年度最佳搞笑照片，獲勝者將獲得為期一星期的肯亞野生動物保育區之旅。
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