路透社最新調查顯示，經濟學家預期聯準會（Fed）11月例會將連續第四次升息3碼，而且要到通膨較目前逾8％的水準降低一半，才會考慮暫緩升息。

調查顯示，絕大多數受訪的經濟學家預測，聯準會將在11月2日的貨幣政策會議宣布升息3碼，將聯邦基金利率升至3.75％到4％。美國通膨維持在高檔且失業率逼近疫情前低點，支撐聯準會繼續升息。

調查結果與聯邦基金利率期貨市場的看法相符。90位受訪者僅有4位預期11月升息2碼。

道明證券（TD Securities）宏觀策略師戈恩（Jan Groen）指出，聯準會截至目前採行的前置升息政策，目的是讓經通膨調整的實質聯邦基金利率在2023年開年時回到正值。

聯準會官員暗示12月例會可能放緩升息，對此道明證券認為，這並非政策轉向，而是前置升息執行到12月，該月起開始放慢升息腳步。

根據路透社調查，經濟學家預期12月例會將升息2碼，年底前讓聯邦基金利率達到4.25％至4.5％之間，與聯準會的利率點陣圖相符。

逾六成受訪的專家預估，美國利率將在明年第一季觸頂，終端利率將在4.5％至4.75％或更高。但絕大多數經濟學家認為，終端利率有上行風險。

基於利率調整需要幾個月的時間才能看出效果，聯準會官員已經開始考慮何時減緩升息步伐。美國通膨率目前在8％之上，22位受訪者預測，俟通膨中間值降到4.4％，聯準會才會考慮暫停升息。

專家預測，通膨率要到明年第二季才可能減半，今明兩年的通膨率平均8.1％和3.9％。聯準會偏好的通膨衡量指標為個人消費支出（PCE）物價指數，預期PCE降至目前一半水準應該就是轉折點。

聯準會正進行數十年來最激進的貨幣緊縮，美國經濟陷入衰退的風險日益升溫。調查顯示，經濟學家預期美國在1年內跌進衰退的機率達65％，高於前次調查的45％。