房貸利率攀升打擊買房需求，美國8月房價漲幅大幅放緩。鑑於利率將持續上揚，專家預期房價漲幅疲態可能延續。

25日出爐的標普CoreLogic凱斯席勒全國房價指數顯示，8月美國房價年增13％，大幅低於7月的年增15.6％。8月房價月減1.1％，已連續第二個月下滑。 最新報告顯示，8月美國10大城市房價指數年增12.1％，低於7月的年增14.9％，而20大城市房價指數年增13.1％，亦遜於7月的年增16％。

標普道瓊斯指數公司主管拉薩拉（Craig Lazzara）指出，最新數據清楚顯示，房價成長率在今年春季觸頂，自那時起便逐漸下滑。

8月以邁阿密的房價漲幅最高，年增28.6％，佛羅里達州的坦帕（Tampa）居次，年增28％。

房貸利率不斷上揚增加買家的借款成本，並讓潛在買家退出市場，今年房市大幅放緩，拖累房價表現。

根據房貸巨頭房地美（Freddie Mac）數據顯示，截至10月20日止的當周，30年期房貸固定利率平均達6.94％，反觀去年同期僅3.09％。

Zonda首席經濟學家沃夫（Ali Wolf）指出，房屋庫存快速增加，需求急速減弱，房市現在已經回到買方市場。

CoreLogic經濟學家赫普（Selma Hepp）指出，由於房貸利率持續攀升，美國大部分房市明年的房價將出現低個位數成長。買房需求迅速萎縮，房價漲幅也會大幅放緩，特別是西岸和西部山區，高房貸利率正打壓消費者的負擔能力。

NAR首席經濟學家楊恩（Lawrence Yun）表示，預期2023年的房價將變得平坦。

全美房地產經紀商協會（NAR）先前公布，9月成屋銷售已連續九個月下滑。9月成屋價格中位數為38.48萬美元，年增8.4％，但較6月歷史新高41.38萬美元低了7％。

另據美國聯邦住房金融局（FHFA）同日公布，另一份調查顯示，美國8月房價年增11.9％。