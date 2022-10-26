中廣與蓋洛普公司的台北市長選舉最新民調，國民黨候選人蔣萬安支持度29.67％居第一，民進黨候選人陳時中22.13%其次，無黨籍候選人黃珊珊以17.42％居第三。前民進黨立委沈富預測表示，第二名跟第三名平分大餅，蔣萬安就等著贏。

沈富雄25日在政論節目《少康戰情室》「T台開講」中表示，蓋洛普民調中，黃珊珊變成第三名，他持保留態度。他認為，這場戰局沒有棄保，棄保就是大家捨棄第三名，去挺第二名，目的是要趕過第一名，現在第二名跟第三名之間沒有這種「革命感情」，還有第三名的民進黨中央及總統已經投資太多，怎麼會捨棄，就算捨棄也捨不乾淨。

沈富雄接著指出，蓋洛普民調有一個特點，不表態還沒決定的有3成，所以3個人的支持度通通加起來有7成，其他的民調3個人加起來也有8成。如果第二名、第三名加起來4成，兩人可能相差4個百分點。其他民調第二名、第三名加起來若有5成，兩個人可能相差5個百分點。

沈富雄認為，第二名跟第三名平分大餅，蔣萬安就等著贏。就數學論數學，蔣萬安就是贏在，兩個對手平分剩下來的大餅。