西班牙首位平民王后萊蒂西亞（Letizia Ortiz）24日偕同國王菲利普六世（Felipe VI）出席皇家劇院開幕式，以一襲迷人的海軍藍禮服亮相，就像往常一樣優雅別緻。不過當她轉身背對鏡頭時，上身全挖空設計露出相當健美的背肌，引起網友熱議。

Hacéis mal en decirle a Letizia que tiene los músculos muy tonificados y tal... Luego se empeña en ésto. Y no, eso no es pá enseñar. pic.twitter.com/swG5DiDmBf — María Pilar Catalán 🇪🇸 #EspecialTambien💚 (@mpiluca) October 24, 2022

自英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）辭世後，該國王室八卦甚囂塵上，一舉一動都能成為話題。不只人見人愛的凱特王妃，同為歐洲國家西班牙首位平民王后萊蒂西亞，也是位集知性、氣質於一身的王室最美風景；綜合《每日郵報》(Daily Mail Online)、《閒談者》（Tatler）報導，西班牙王室夫妻菲利普國王與萊蒂西亞王后，昨出席皇家劇院季的就職典禮，同時欣賞古典歌劇《阿依達》（Aida）。這是繼上周出訪柏林國宴後，首度公開露面。

報導指出，50歲的萊蒂西亞王后乍看之下穿著低調、典雅，一襲西班牙知名品牌Miphai連身禮服、配上Magrit高跟鞋，裙襬還有荷葉邊細節點綴，收腰設計讓整體散發俐落、幹練的氣場。正當她一個轉身，向粉絲們揮手致意時，腰部以上全挖空，深刻精實的背肌一覽無遺。

不知道是因為本人太瘦，還是燈光的關係，網友看了照片並不買單，直呼「她的背看起來像一隻雞…」、「這件禮服徹底毀了她，根本災難」、「只有我這樣覺得嗎，看起來好可怕」、「她太瘦了，不該這樣穿」、「她很漂亮，但光線不好」、「好尷尬，一對巨大的骨頭」

萊蒂西亞王后是歐洲除了英國凱特王妃外，第二位平民王妃，大學時主修新聞系，憑著內外兼具的主播形象，在進入王室前便已為人所知。