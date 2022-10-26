三星電子影像顯示器事業部（VD）採購主管下周來台拜訪台灣面板雙虎，洽談明年的供貨合約。據了解，基於分散風險的考量，三星明年有意增加「非大陸面板」的採購，一方面要談明年的採購量，也希望面板價格漲勢能夠緩和一些。三星採購策略轉變，面板雙虎明年可望大啖三星訂單。

三星今年數度下修全年電視出貨，第二季和第三季連續兩個季度的面板採購量都掉到1000萬片以下的歷史低點，市調預估，今年電視出貨面臨3800萬台的保衛戰，相比去年衰退逾8％。而市場傳出三星明年銷售目標仍相當保守，預估約4000萬台，相比今年僅小幅成長，目前內部也針對明年的面板採購數量和價格在做討論，不過實際的採購量和訂單分配還未定案。

外傳三星VD採購主管將在下周來台固樁，會晤友達、群創董總，洽談明年度的面板採購訂單。Omdia顯示器研究總監謝勤益表示，明年三星的採購訂單還未定案，不過面板採購策略有很大的變化，「增加對非大陸面板廠的採購」是一大重點。隨著大陸面板廠在全球電視面板的市占率突破6成，對最大的面板採購品牌三星的供貨比重、也逼近6成。向友達採購以高階電視面板為主、採購比重在10％以上，群創的採購比重也接近10％。另外，去年起恢復向夏普集團採購面板、採購比重約8％，對LGD的採購比重約7％。

謝勤益分析，由於大陸在面板產業已經形成寡占的局面，此次電視面板漲價就是由大陸面板廠強勢發動，如果其他面板廠再退出面板市場，面板供應被大陸完全掌握，品牌廠等於喪失了議價權。因此三星有意增加對台灣面板雙虎、夏普旗下SDP和SIO、以及LGD的採購，策略性扶持其他面板供應商，以分散採購風險。

三星VD採購主管此次來台談明年的面板採購數量之外，在電視面板價格止跌反彈之際，面板價格也是一大討論重點。在面板庫存來到低點之後，接下來面板採購逐漸增加，三星希望這一波價格漲勢不要太兇猛，價格緩漲對於面板供需會是比較健康的方式。