2022臺東藝穗節自九月底起如火如荼的展開，每週末皆有精彩絕倫的演出在臺東各地上演，其中十分年輕卻已有許多演出經歷的人米犬頁《虎刺梅》團隊，也將於本週末（10/29-30）在臺東鹿野神社演出，此次人米犬頁《虎刺梅》團隊將根據鹿野神社的歷史與自然環境，祭出再製作品《虎刺梅Ｘ鹿野神社》。

「入花木凋零之冬，唯虎刺梅凌寒不敗。

凜然不可侵犯，顯示麒麟威嚴；四女如此花,勇猛不失儒雅。

倔將堅貞，溫柔又忠誠；不懼四季，尋繹自身價值。」

關於人米犬頁《虎刺梅》

人米犬頁《虎刺梅》一作經歷過臺北藝穗節、臺中歌劇院、優人神鼓山上劇場及礁溪等各個場域的試煉，依循不同場域的環境，透過表演者身體的感官去感受天與地的訊息，以舞蹈繪畫儀式回應四季與天地的召喚。這次人米犬頁《虎刺梅》前進臺東，感知鹿野神社所在的這片土地的歷史信仰，並以流動式演出的形式引領觀眾，一起感受這片土地的古今歷史及大自然的神秘面貌。

《虎刺梅Ｘ鹿野神社》劇照。(圖：人米犬頁《虎刺梅》提供)

關於鹿野神社

日治時期，日本為鼓勵日人來臺開墾，在臺灣規劃許多移民村，並將日本神道教信仰引進臺灣，進而建立許多神社，其中即包含臺東鹿野鄉與鹿野神社。經歷數十年歲月的政權轉換、族群流動，鹿野神社在此與其他文化與信仰交流、融合，衍伸出當地生活新的面貌。

《虎刺梅Ｘ鹿野神社》劇照1 舞者。(圖：人米犬頁《虎刺梅》提供)

依據地域歷史、土地文化創作的《虎刺梅Ｘ鹿野神社》，由現場聲音、樂器、肢體、舞蹈、色彩繪畫等元素呈現，並以流動式演出帶領觀眾穿越鳥居，進入另一個異空間的世界，獨特而別具氛圍的作品，受演出形式限制，每場近開放少數觀眾參與，如欲一睹精彩，讀者們要把握最後購票機會了！

《虎刺梅Ｘ鹿野神社》劇照2 女歌者。(圖：人米犬頁《虎刺梅》提供)

演出場次：10/29（六）19:30

10/30（日）16:30、19:30

演出地點：臺東鹿野神社（臺東縣鹿野鄉龍田村光榮路315號）

售票訊息：https://www.opentix.life/event/1557904422768328710

2022臺東藝穗節《虎刺梅x鹿野神社》宣傳片

(臺東縣政府 廣告)