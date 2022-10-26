英國孕產專家兼作家 Becca Maberly 日前在社群媒體披露自己5年前曾有過子宮外孕的經歷，在一直沒有察覺的情況下，胚胎持續發育導致輸卵管破裂、腹部內充滿大量血液。雖然最終手術成功，但直至現在她都沒辦法擺脫當時瀕死的陰霾，並希望透過自己的故事讓廣大女性有所警惕。

「最後一次當媽的時候我差點死了……」

Becca Maberly是兩個孩子的媽，同時也是孕產專家。為幫助準爸媽做好生產的準備，她與婦產科醫師的父親合作架設了網站「A Mother Place」並開設許多產前、產後課程。但經驗豐富的她日前在社群平台發佈一則影片，開頭便自白：「最後一次當媽的時候我差點死了……」透露自己子宮外孕的慘痛經驗。

由於有放置子宮環，Becca Maberly一直沒有意識到自己懷孕了。她表示那段時期自己一直被胃痛所擾，但多次求醫都不見好轉，醫師更將之診斷為腸躁症。直到著床在輸卵管的胎兒導致輸卵管破裂，痛到倒地不起的她求助父親，才發現可能是懷孕了。被送到急救室時她腹內已積了1公升的血液，最終透過手術移除了胚胎與輸卵管後才保下性命。

子宮外孕是什麼？6種高風險人群要注意！

子宮外孕即胚胎在子宮外的地方著床發育，也可以被稱為「異位妊娠」。美國婦產科醫學會指出9成以上的子宮外孕都發生在輸卵管中，隨著妊娠週數的增長，它可能導致輸卵管破裂，進而引起大量內出血。至於發生在卵巢、子宮頸、腹腔等其他地方的則比較少見。

子宮外孕的高風險因素：

曾有過子宮外孕史的女性

曾進行過輸卵管手術（包括結紮、輸卵管接通等手術）

輸卵管病變

曾經或正在使用子宮內避孕器

使用人工生殖方式受孕者

骨盆腔發炎

約半數子宮外孕沒有已知危險因素 女性應隨時警惕

然而不具備風險因素的女性也可能有子宮外孕。美國婦產科醫學會指出約半數發生子宮外孕的婦女並沒有已知的危險因素。而子宮外孕又容易因為女性本身經期不定時而被忽略。英國國健署表示，子宮外孕的症狀通常在妊娠的第4～12週之間出現。有些女性初期不會有任何症狀，甚至直到事態變嚴重都不會發現自己患有子宮外孕。

為此英國國健署提供以下主要症狀作為自我檢測的依據：

1. 陰道異常出血

這種出血和一般的經期出血不同，可能呈比較稀的水狀和深棕色。部分女性會誤以為這是定期的出血，不會意識到自己已經懷孕了。

2. 腹部或骨盆輕度疼痛

子宮外孕的時候可能會讓人感覺肚子疼痛，一般發生在下腹，可能會持續或斷斷續續地疼痛。不過肚子痛也有腸躁症、胃痛等可能性，不一定是子宮外孕。如果有所懷疑，建議到醫院進行檢查。

小心4症狀！自我察覺檢測子宮外孕。（圖/ 嬰兒與母親提供）

3. 肩部疼痛

通常會在肩峰的位置感覺到。目前仍未清楚發生的確切原因，但這可能是子宮外孕導致一些內出血的徵兆，應該立即就醫檢查。

4. 如廁時的不適

在上廁所的時候可能會覺得疼痛，也可能會有腹瀉的症狀。

由於子宮外孕也屬於懷孕的一種，因此可能會有一些相同的症狀，如：月經延遲、乳房脹痛、胃部不適等。如果月經延遲，合併以上症狀，且驗孕結果為陽性，最好趕快到醫院檢查。否則隨著妊娠週數的增長，事態可能會演變得更嚴重。尤其是輸卵管破裂可能會導致內部大出血，症狀可能包括：腹部或骨盆突然劇烈疼痛、肩部疼痛、虛弱、頭暈或暈厥，應盡速到急診就醫。

值得注意的是，一旦經歷過子宮外孕，再次發生的風險就會更高。在之後懷孕的時候，要更警惕以上的跡象與症狀。Becca Maberly 直到輸卵管破裂都沒有意識到懷孕的經歷讓人心有戚戚焉，「如果我爸爸沒有來，我會一直繼續出血，甚至死去，而我是1/80的妳們（在英國的發生率為1/80）。」從身心的雙重疼痛走來的她目前也致力於傳播相關資訊，希望幫助更多的女性及早發現，降低傷害。

本文作者：林雁

(本文摘自【嬰兒與母親】2022年10月號)